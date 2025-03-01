تجنب الصداع والإرهاق في رمضان: نصائح ذهبية لصيام صحي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 07:56 مساءً - مع بداية شهر رمضان، يعاني الكثيرون من الصداع والتعب والإرهاق. إليك نصائح ذهبية لتجنب هذه الأعراض والحفاظ على صحتك ونشاطك طوال الشهر الفضيل.

أسباب الصداع في رمضان

تشبه أعراض صداع التوتر الصداع الناتج عن الصيام، وهو الأكثر شيوعًا.

ألم على جانبي الرأس، والجزء الأمامي، غالبًا في فترة ما بعد الظهر أو المساء.

ألم خفيف إلى متوسط الشدة، يستمر من ساعة إلى ساعتين.

كيفية الوقاية من الصداع في رمضان

الإفطار المعتدل: تجنب الإفراط في الأكل، وابدأ بالتمر والماء.

وجبة السحور: تناول الكربوهيدرات والبروتين والألياف والفواكه والخضروات.

شرب الماء: اتبع نظام 2-4-2 (كوبان عند الإفطار، 4 بين الإفطار والسحور، 2 عند السحور).

نوم منتظم: حافظ على جدول نوم ثابت، وخذ قيلولة قصيرة.

تجنب الإرهاق والتعب في رمضان

الاستعداد المسبق: قلل الكافيين تدريجيًا قبل رمضان.

الترطيب الكافي: اشرب الماء والسوائل الصحية، وتناول الأطعمة الغنية بالماء.

وجبة سحور مغذية: تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والبروتينات والدهون الصحية.

الإفطار المتوازن: ابدأ بالتمر والماء، ثم تناول وجبة رئيسية متوازنة.

النشاط البدني الخفيف: مارس تمارين خفيفة، وتجنب الإجهاد الشديد.

نصائح إضافية

استشر الطبيب إذا كنت تعاني من الصداع النصفي أو أمراض مزمنة.

تجنب المشروبات السكرية والمشروبات الغازية.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف لتعزيز الشعور بالشبع.

تجنب الأطعمة المصنعة والدهنية.