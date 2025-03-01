لماذا يجب تجنب الزبادي والليمون معًا؟ 5 أضرار صحية لا تتجاهلها

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 07:56 مساءً - يعتبر كل من الزبادي والليمون من الأطعمة الصحية التي يفضل الكثيرون تناولها، خاصة في وجبتي السحور والإفطار خلال شهر رمضان. ومع ذلك، فإن الجمع بينهما في وجبة واحدة قد يسبب بعض المشاكل الصحية. في هذا المقال، نوضح الأسباب التي تجعلك تتجنب الجمع بين الزبادي والليمون.

5 أضرار صحية للجمع بين الزبادي والليمون:

اضطرابات الجهاز الهضمي:

الليمون حمضي والزبادي قلوي، مما يخل بتوازن حموضة المعدة ويسبب مشاكل في الهضم.

حموضة الليمون قد تتسبب في تخثر الحليب في الزبادي، مما يجعل هضمه صعبًا ويؤدي إلى الانتفاخ والغازات وعسر الهضم.

ضعف امتصاص العناصر الغذائية:

حموضة الليمون قد تمنع امتصاص الكالسيوم الموجود في الزبادي، مما يقلل من فوائده الصحية للعظام.

زيادة الحموضة المعوية:

يزيد الجمع بينهما من أعراض ارتجاع المريء وحرقة المعدة لدى الأشخاص المعرضين لها.

تغير قوام الزبادي:

إضافة الليمون إلى الزبادي يتسبب في تخثره وانفصاله، مما يؤثر على قوامه الكريمي.

اضطرابات المعدة:

على الرغم من أن الزبادي يهدئ المعدة، إلا أن حموضة الليمون تعاكس هذا التأثير وتسبب تهيج المعدة وتقلصاتها، خاصة لدى أصحاب المعدة الحساسة.

نصائح إضافية:

يمكن تناول الزبادي والليمون بشكل منفصل للاستفادة من فوائدهما الصحية دون التعرض لأضرارهما.

يمكن إضافة مكونات أخرى إلى الزبادي لتعزيز قيمته الغذائية، مثل الفواكه أو المكسرات.

هذا وعلى الرغم من فوائد الزبادي والليمون، يجب تجنب تناولهما معًا لتجنب مشاكل الجهاز الهضمي والاستفادة القصوى من فوائدهما الصحية.