سحور صحي لمرضى السكري في رمضان: أطعمة تمنحك الطاقة وتحافظ على مستوى السكر

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 07:56 مساءً - يحتاج مرضى السكري إلى اختيار أطعمة صحية ومتوازنة في وجبة السحور خلال شهر رمضان للحفاظ على مستوى السكر في الدم وتجنب المضاعفات. يقدم هذا المقال أفضل خيارات الأطعمة لمرضى السكري في وجبة السحور.

أفضل خيارات الأطعمة لمرضى السكري في السحور:

الكربوهيدرات المعقدة:

تناول أجزاء صغيرة من الكربوهيدرات النشوية مثل خبز الحبوب الكاملة، الشوفان، الكينوا، العدس، أو البرغل.

تطلق هذه الأطعمة الطاقة ببطء، مما يساعد على الحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم.

الفواكه والخضروات:

غنية بالألياف التي تساعد على الشعور بالشبع وتمنع الإمساك.

تشمل الخضروات غير النشوية مثل الفاصوليا الخضراء والباذنجان والفطر، وجميع أنواع الفواكه.

البروتين:

تناول مصادر البروتين مثل البيض، العدس، الفاصوليا، أو الحمص.

ضرورية لبناء العضلات ولها تأثير أقل على نسبة السكر في الدم.

يمكن تناول البيض الأومليت أو المخفوق.

منتجات الألبان:

تناول الزبادي أو الأطعمة التي تحتوي على الحليب للحصول على الكالسيوم.

يمكن للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز اختيار الحليب الخالي من اللاكتوز أو حليب الصويا المدعم بالكالسيوم.

السوائل:

شرب كميات كبيرة من الماء بين الإفطار والسحور.

يُنصح بشرب 8 أكواب من الماء على الأقل.

تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين والمشروبات السكرية.

المشروبات الغذائية والمشروبات غير المحلاة هي الخيار الأفضل.

نصائح إضافية:

استشر طبيبك أو أخصائي التغذية لتحديد النظام الغذائي الأنسب لك خلال شهر رمضان.

راقب مستويات السكر في الدم بانتظام.

تناول وجبة السحور في وقت متأخر قدر الإمكان.

تجنب الأطعمة المقلية والدسمة والحلويات العالية بالسكر.

هذا وبتناول وجبة سحور صحية ومتوازنة، يمكن لمرضى السكري الحفاظ على مستوى السكر في الدم والشعور بالنشاط خلال ساعات الصيام.