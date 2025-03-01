الصداع المتكرر: متى يكون مؤشرًا خطيرًا وكيف تتعامل معه؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 07:56 مساءً - هل تعاني من صداع متكرر؟ لا تتجاهل الأمر، فقد يكون علامة على مشكلة صحية خطيرة. غالبًا ما يتم تجاهل الصداع واعتباره نتيجة للإرهاق أو قلة النوم، ولكن الصداع المستمر والمتكرر يستدعي اهتمامًا فوريًا.

أسباب الصداع المتكرر:

الصداع النصفي:

ألم شديد في جانب واحد من الرأس.

قد يصاحبه حساسية للضوء والصوت، غثيان، ودوخة.

ارتفاع ضغط الدم:

يضغط الدم المرتفع على الأعصاب في الدماغ، مما يسبب الصداع.

التهابات الجيوب الأنفية:

صداع مصاحب لاحتقان الأنف وألم في الجبهة، العينين، والأنف.

إجهاد العين:

استخدام مفرط للأجهزة الإلكترونية دون نظارات مناسبة يؤدي إلى إجهاد العين والصداع.

متى يكون الصداع علامة على مرض خطير؟

إذا استمر الصداع رغم تناول الأدوية.

إذا كان الصداع مصحوبًا بتقيؤ، اضطرابات بصرية، خدر، أو دوخة مفاجئة.

ورم الدماغ:

صداع مستمر يزداد سوءًا مع الوقت.

يصاحبه قيء، ضعف، صعوبة في الكلام أو المشي.

كيفية علاج الصداع المتكرر:

الحفاظ على الترطيب:

الجفاف يؤدي إلى الصداع.

تقليل تناول الكافيين والأطعمة الحارة:

تلك المواد تزيد من حدة الصداع.

تقليل وقت استخدام الشاشات:

الإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية يجهد العين والدماغ.

مراجعة الطبيب:

من الضروري مراجعة الطبيب لتحديد السبب الرئيسي للصداع وعلاجه.