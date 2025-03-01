نشكركم على متابعتكم خبر تشكيلة ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 06:55 مساءً - أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن تشكيلة فريقه لمواجهة ريال بيتيس، مساء اليوم، في الجولة 26 من الدوري الإسباني.
وتنطلق صافرة بداية اللقاء عند الساعة 21:30 بتوقيت أبو ظبي، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة.
وجاءت التشكيلة على النحو التالي:
حارس المرمى: كورتوا.
خط الدفاع: ميندي، دافيد ألابا، روديجر، لوكاس فاسكيز.
خط الوسط: تشواميني، مودريتش، إبراهيم دياز.
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي، رودريجو.