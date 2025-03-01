اخبار الخليج / اخبار الإمارات

تشكيلة ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس

0 نشر
0 تبليغ

تشكيلة ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس

نشكركم على متابعتكم خبر تشكيلة ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 06:55 مساءً - أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن تشكيلة فريقه لمواجهة ريال بيتيس، مساء اليوم، في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء عند الساعة 21:30 بتوقيت أبو ظبي، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حارس المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ميندي، دافيد ألابا، روديجر، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: تشواميني، مودريتش، إبراهيم دياز.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي، رودريجو.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا