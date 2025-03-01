فوائد التمر باللبن في رمضان: مشروب الطاقة والصحة المثالي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 06:55 مساءً - يُعد التمر باللبن من أشهر المشروبات الصحية على مائدة الإفطار في رمضان، وذلك لفوائده الصحية العديدة التي تساهم في تعويض الجسم عن فترة الصيام الطويلة. إليك أبرز فوائد هذا المشروب المميز:

1. سهولة الهضم:

يُعتبر التمر سهل الهضم، مما يجعله خيارًا مثاليًا لبدء الإفطار بعد صيام طويل، حيث لا يُرهق المعدة.

يُجهز المعدة لاستقبال وجبة الإفطار، ويُخفف من الشعور بالجوع الشديد، مما يمنع الإفراط في تناول الطعام.

2. تعويض الطاقة وتقليل التعب:

يُعد التمر مصدرًا طبيعيًا للطاقة، حيث يحتوي على السكريات الطبيعية التي تُغذي خلايا المخ وتُنشط الجسم.

يُساهم الحليب في تعويض الجسم عن العناصر الغذائية المفقودة خلال الصيام، مثل البروتين والكالسيوم، مما يُقلل من الشعور بالتعب والإرهاق.

3. ترطيب الجسم وتعزيز احتباس الماء:

يُساعد الحليب على ترطيب الجسم وتعزيز احتباس الماء، وذلك بفضل محتواه العالي من الإلكتروليتات والبروتين.

يُعد التمر باللبن مشروبًا مثاليًا لتعويض السوائل المفقودة خلال الصيام، والحفاظ على توازن الماء في الجسم.

4. الوقاية من الإمساك:

يُساعد التمر على الوقاية من الإمساك، وذلك بفضل محتواه العالي من الألياف الغذائية التي تُحسن حركة الأمعاء.

يُعد التمر باللبن خيارًا صحيًا للأشخاص الذين يعانون من الإمساك خلال شهر رمضان.

5. تنظيم حموضة الدم:

يُساعد التمر على تنظيم حموضة الدم، وذلك بفضل محتواه من الأملاح القلوية التي تُعادل حموضة الدم الناتجة عن تناول الأطعمة الحمضية.

يُساهم التمر في الوقاية من بعض الأمراض المرتبطة بزيادة حموضة الدم، مثل النقرس وحصوات الكلى.