الرياضة في رمضان: أفضل الأوقات والتمارين المناسبة خلال الصيام

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 06:55 مساءً - يشتهر شهر رمضان بالأطعمة الشهية والعصائر الغنية بالسكر، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن. لذا، فإن ممارسة الرياضة في رمضان أمر ضروري للحفاظ على اللياقة البدنية والصحة العامة.

متى تمارس الرياضة في رمضان؟

يعتمد اختيار الوقت المناسب لممارسة الرياضة في رمضان على تفضيلاتك الشخصية ومستوى نشاطك البدني. إليك أفضل الأوقات لممارسة الرياضة في رمضان:

الصباح الباكر (بعد شروق الشمس):

مميزات: طاقة عالية بعد وجبة السحور.

عيوب: خطر الإصابة بالجفاف بسبب التعرق.

قبل الإفطار مباشرة:

مميزات: حصول الجسم على العناصر الغذائية اللازمة بعد الإفطار مباشرة.

عيوب: انخفاض الطاقة بسبب طول ساعات الصيام.

بعد الإفطار:

مميزات: حصول الجسم على الطاقة اللازمة بعد وجبة الإفطار.

عيوب: يتطلب النوم الجيد بعد التمرين.

هل يجب تخفيف التمارين الرياضية خلال الصيام؟

إذا كنت تفضل ممارسة الرياضة خلال ساعات الصيام، يجب مراعاة النقاط التالية:

مستوى لياقتك البدنية: إذا كنت تمارس الرياضة بانتظام، يمكنك ممارسة تمارين خفيفة إلى متوسطة الشدة.

الأمراض المزمنة: إذا كنت تعاني من أي أمراض مزمنة، استشر طبيبك قبل ممارسة الرياضة.

الهدف من التمرين: حافظ على مستوى نشاطك البدني الحالي، ولا تزد من شدة التمارين أو مدتها.

نصائح لممارسة الرياضة في رمضان:

الرياضيون: يمكنهم ممارسة تمارين خفيفة إلى متوسطة الشدة.

غير الرياضيين: ينصح بممارسة أنشطة بدنية خفيفة مثل المشي أو صعود السلالم.

ترطيب الجسم: اشرب من 8 إلى 12 كوبًا من الماء بين الإفطار والسحور.

تجنب الكافيين: يسبب الكافيين الجفاف.