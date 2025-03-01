التعادل يحسم موقعة جيرونا وسيلتا فيجو

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 05:52 مساءً - حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، موقعة جيرونا وسيلتا فيجو، مساء اليوم، ضمن الجولة 26 من الدوري الإسباني.

ثنائية جيرونا حملت توقيع كل من فيكتور تسيجانكوف (د21)، يانجل هيريرا (د68)، فيما سجل ايكير لوسادا (د36)، وماركوس الونسو (د51) من علامة الجزاء.

بهذه النتيجة، رفع جيرونا رصيده إلى 32 نقطة في المركز 11، وأصبح رصيد سيلتا فيجو 33 نقطة في المركز العاشر.