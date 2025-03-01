الولايات المتحدة ومنظمة الصحة العالمية: تعاون مستمر رغم الانسحاب

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 05:52 مساءً - على الرغم من إعلان الولايات المتحدة عن انسحابها من منظمة الصحة العالمية، كشف مسؤول في المنظمة عن استمرار التعاون بين الجانبين في مجال مكافحة الأنفلونزا. فقد شارك كل من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي (CDC) وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في اجتماع لمنظمة الصحة العالمية لمناقشة تركيبة لقاح الأنفلونزا للموسم القادم.

التعاون الأمريكي مستمر في مجال مراقبة الأنفلونزا

أكدت ماريا فان كيرخوف، مديرة إدارة التأهب للأوبئة والجوائح والوقاية منها في منظمة الصحة العالمية، على استمرار التعاون مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن “الولايات المتحدة لم تتحرك للانسحاب من منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، وهو المكتب الإقليمي للوكالة في الأمريكتين”. وأوضحت أن الوكالات الأمريكية تساهم في توفير المعلومات لنظام منظمة الصحة العالمية لمراقبة الأنفلونزا والاستجابة لها، بما في ذلك المعلومات الصادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية بشأن الجانب الحيواني.

توصيات منظمة الصحة العالمية للقاح الأنفلونزا

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن توصياتها بشأن تركيبة لقاحات الإنفلونزا لعامي 2025 و2026 في نصف الكرة الشمالي. وأوصت المنظمة بأن تتضمن اللقاحات سلالات محدثة من فيروس H3N2، وسلالتين إضافيتين من فيروسات إنفلونزا الطيور.

اضطرابات في الاجتماعات التنظيمية للقاحات في الولايات المتحدة

تم الإبلاغ عن حدوث اضطرابات في الاجتماعات التنظيمية المتعلقة باللقاحات في الولايات المتحدة بعد تولي روبرت كينيدي جونيور منصب رئيس وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.