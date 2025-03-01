هل الحرنكش يعزز صحة العظام؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 04:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يُعتبر الحرنكش، المعروف أيضًا بالتوت الذهبي، من أكثر الفواكه الشتوية شهرة، ويقبل الكثير من الأشخاص على تناوله بفضل محتواه الغني بالعناصر الغذائية التي تعود بفوائد صحية عديدة، بالإضافة إلى مذاقه الفريد الذي يفضله البعض. ولكن، ما هي فوائده لصحة العظام؟

قال الدكتور جمال إن الحرنكش يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، ومن بينها تعزيز صحة العظام. فهو غني بالكالسيوم والفسفور وفيتامين K، وهي عناصر أساسية للحفاظ على قوة العظام. وأضاف أن تناول الحرنكش بشكل معتدل يمكن أن يقلل من احتمالية الإصابة بهشاشة العظام، ويقي من الالتهابات والأمراض العظمية المزمنة.

يُعتبر الحرنكش مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة الجسم بشكل عام، ومن أبرز فوائده:

يُساهم تناول الحرنكش في تعزيز جهاز المناعة بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة وفيتامين C.

يساهم الحرنكش في دعم صحة القلب والأوعية الدموية، ويقلل من احتمالية الإصابة بالأمراض المزمنة، بالإضافة إلى تقليله للالتهابات في الجسم.

يساعد الحرنكش في تحسين صحة العين والنظر بفضل العناصر الغذائية التي يحتوي عليها، مما يساهم في الحفاظ على صحة العيون.