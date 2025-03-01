التمارين المنتظمة أداة فعالة للوقاية من 5 مشاكل صحية

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 04:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

كشف باحثون أن ممارسة النشاط البدني المعتدل إلى القوي بانتظام يقلل من خطر الإصابة بخمس مشكلات صحية رئيسية، وهي: الخرف، والسكتة الدماغية، والقلق، والاكتئاب، واضطرابات النوم.

وأظهرت الدراسة أن النشاط البدني، سواء داخل صالة الألعاب الرياضية أو حتى أثناء القيام بالأعمال المنزلية، يساهم في دعم الصحة العقلية والوظائف الإدراكية.

ووفقًا لما ذكره موقع “هيلث داي”، فقد أجرى فريق بحثي من جامعة فودان ومستشفى هواشان في الصين دراسة شملت أكثر من 73 ألف مشارك، حيث طُلب منهم ارتداء أجهزة قياس التسارع لمدة أسبوع لرصد مستويات نشاطهم البدني، وكمية الطاقة المحروقة، والوقت الذي يقضونه في الجلوس.

وأشارت النتائج إلى أن الأفراد الذين مارسوا نشاطًا بدنيًا معتدلًا إلى قوي كانوا أقل عرضة للإصابة بهذه الحالات الصحية بنسبة تتراوح بين 14% و40%. في المقابل، أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين أمضوا فترات أطول في الجلوس كانوا أكثر عرضة للإصابة بهذه المشكلات بنسبة تتراوح بين 5% و54%.

وأكد الباحثون أن هذه النتائج تسلط الضوء على أهمية النشاط البدني ودوره في تحسين صحة الدماغ، مشيرين إلى أن تقليل السلوكيات الخاملة قد يساعد في الوقاية من العديد من الاضطرابات الصحية.