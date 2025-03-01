تعرفي أكثر على فيتامين F لحماية البشرة من الجفاف

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 04:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعاني الكثير من الأشخاص من جفاف البشرة رغم العناية المستمرة بها وترطيبها، وللتخلص من هذه المشكلة، ينصح الخبراء باستخدام الفيتامين F. فما هي خصائصه وفوائده؟

الفيتامين F ليس فيتاميناً بالمعنى التقليدي للكلمة، بل هو مزيج من نوعين من الأحماض الدهنية الأساسية: حمض ألفا لينولينيك (ALA) وحمض اللينوليك (LA)، وهما من أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6. يمكن الحصول عليهما من الأطعمة مثل السمك، البيض، المكسرات، بذور الشيا، الزيوت النباتية، الزبدة النباتية، والأفوكادو.

تتسم أهمية الفيتامين F بأن الجسم لا يستطيع إنتاج هذه الأحماض الدهنية الأساسية، بل يجب الحصول عليها من خلال الطعام، وهي تلعب دوراً مهماً في صحة الدماغ والقلب والبشرة. كما يمكن الاستفادة منها في مستحضرات العناية بالبشرة، حيث يتم دمجها مع مكونات نشطة مثل المواد المضادة للالتهابات والأكسدة، مما يعزز فوائدها في مكافحة الشيخوخة.

تتمثل فوائد الفيتامين F في ترطيب البشرة بشكل فعال، خصوصاً في حالات الجفاف، حيث تساعد الأحماض الدهنية على تحسين صحة البشرة الجافة في فصل الشتاء. للحصول على فوائده، ينصح الخبراء باستخدامه من خلال الأطعمة ومستحضرات العناية بالبشرة.

ولتخفيف حدة جفاف البشرة في الشتاء، يوصى باستخدام غسول البشرة مرة واحدة يومياً في المساء فقط، بينما يفضل غسل الوجه في الصباح بالماء الفاتر أو البارد. كما يُنصح باختيار غسول يحتوي على السيراميد أو الجلسرين، حيث يوفر حماية إضافية للبشرة ويقلل من تأثير العوامل البيئية عليها.