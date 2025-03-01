“أمسية فنية وثقافية في الرياض: تلاقح الحضارات بين الأندلس والعالم العربي في حفل فاخر بالريتز-كارلتون”

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 03:54 مساءً - في إطار جهودها لتعزيز جسور الحوار الثقافي والفني بين العالم العربي وأوروبا، نظّمت مؤسسة “فن وثقافة بلا حدود” الإسبانية بالتعاون مع Spanish Arab Magazine أمسية استثنائية في فندق الريتز – كارلتون بالرياض، برئاسة السيدة سمية أقبيب. هذا الحدث المميز شهد حضور نخبة من رجال الأعمال والمثقفين السعوديين والدوليين، مما أضفى عليه طابعًا خاصًا من الأناقة والاهتمام العالمي بالفنون والتبادل الثقافي.

عروض أزياء ومجوهرات تخطف الأنظار

احتفى الحفل بالإبداع والتصميم من خلال عروض أزياء راقية قدّمتها المصممة “دنيا مروان”، التي استعرضت مجموعة من تصاميمها التي عكست الابتكار والرقي في عالم الموضة. وقد تميّزت تصاميمها بمزج أنيق بين التقليدي، الحداثة، واللمسات الكلاسيكية، معتمدةً على خامات راقية وقصّات تعكس الذوق الرفيع للمرأة العربية.

من جانبها، قدّمت مصممة المجوهرات” سارة المقرن” مجموعة من المجوهرات التي حملت بصمتها الفريدة، حيث استوحت تصاميمها من التراث العربي، مما منح كل قطعة طابعًا مميزًا يعكس الذوق العربي الأصيل. كما قدمت المصممة الإسبانية خوانا مارتين تشكيلتها الخاصة التي عكست التراث الأندلسي في تصاميم معاصرة.

إحياء روح الأندلس في قلب الرياض

لم يكن الحفل مجرد عرض للأزياء والمجوهرات، بل كان فرصة لإحياء الإرث الثقافي الأندلسي وتعريف الحاضرين بتاريخ الأندلس العريق. تم تسليط الضوء على مدينة قرطبة الإسبانية، التي كانت على مدار قرون مركزًا للعلم والثقافة والفن، حيث تم استعراض قصر المؤتمرات في قرطبة كنموذج للمعمار الإسلامي الذي لا يزال شاهدًا على التعايش الحضاري الذي ميّز هذه الحقبة الزمنية. وقد تم تقديم عرض تقديمي عن تاريخ المدينة، مما أتاح للحاضرين فرصة الغوص في تفاصيل حقبة ازدهرت فيها الفنون والعلوم بفضل التأثير العربي والإسلامي.

رفاهية الصحة والعلاج المتكامل

إيمانًا بأهمية العناية بالصحة والرفاهية، خصص الحفل فقرة Wellness التي قدمت خلالها مصحة Hirslanden السويسرية نبذة عن خدماتها الرائدة في مجال العلاج، حيث تُعدّ واحدة من أبرز المراكز الصحية المتخصصة في تقديم رعاية طبية متكاملة تجمع بين أحدث التقنيات الطبية وأعلى معايير الضيافة . وقد استعرض ممثلو المصحة العلاجات الفريدة التي تقدمها، والتي تتراوح بين العلاجات الطبية المتطورة، والجراحات التجميلية، وبرامج الاستشفاء المصممة خصيصًا للنخبة الباحثين عن تجربة علاجية متكاملة.

تجربة تذوّق راقية تضيف لمسة خاصة للحفل

لم يقتصر الحفل على العروض الفنية والثقافية، بل كان أيضًا فرصة للاستمتاع بتجارب تذوّق فريدة، حيث أضفت شوكولاتة Cacao Sampaka لمسة من التميز على الحدث. وقد تذوق الضيوف مجموعة من أفخر أنواع الشوكولاتة المصنوعة بحرفية عالية، والتي تعدّ من أشهر العلامات التجارية الإسبانية المعروفة بجودتها العالية ومكوناتها الطبيعية المختارة بعناية. هذا التفصيل البسيط كان كفيلًا بجعل الحفل أكثر تميزًا، حيث استمتع الحاضرون بنكهة الشوكولاتة الراقية وسط أجواء تعكس الذوق الرفيع.

مفاجأة الحفل: رحلة إلى قرطبة لاكتشاف الإرث الثقافي

في ختام الأمسية، وكعادة مؤسسة “فن وثقافة بلا حدود” في تقديم لمسات مميزة لضيوفها، تم الإعلان عن جائزة خاصة لإحدى الفائزات، وهي إقامة لمدة ثلاثة أيام في مدينة قرطبة الإسبانية، تتضمن زيارة إلى أهم المعالم التاريخية والثقافية في المدينة، حيث ستحظى الفائزة بفرصة استكشاف الإرث الأندلسي عن قرب، والتمتع بجمال العمارة الإسلامية العريقة، بالإضافة إلى تجربة الضيافة الراقية في أجواء تعبق بالتاريخ والفن.

تعاونات متميزة لإنجاح الحدث

لم يكن نجاح هذا الحدث ليتحقق دون دعم وتعاون عدد من الشركاء الذين ساهموا في تنظيمه على أعلى المستويات، حيث لعبت شركة الدولية وميغ كريياتيفز دورًا أساسيًا في إخراج الأمسية بأفضل صورة، من حيث الدعم اللوجيستي والتنسيق الفني، مما ساهم في تقديم تجربة استثنائية للحضور.

ختام يعكس أهمية التبادل الثقافي والفني

لم يكن الحفل مجرد مناسبة فنية، بل كان تجسيدًا حيًا لفكرة التواصل بين الثقافات، حيث اجتمع روّاد الموضة، عشاق المجوهرات، ورجال الأعمال في أمسية تداخلت فيها الأناقة مع التاريخ، والفن مع الصحة، والرفاهية مع الثقافة. وقد شكّل هذا الحدث خطوة جديدة في مسيرة مؤسسة “فن وثقافة بلا حدود”، التي تواصل التزامها بنشر الفنون والثقافة كوسيلة للحوار والتفاهم بين الشعوب، وإبراز الجمال المشترك الذي يجمع بين الشرق والغرب.