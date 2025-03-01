هانزي فليك: ستكون هناك تغييرات في التشكيلة أمام ريال سوسيداد

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 03:54 مساءً - تحدث هانزي فليك، مدرب برشلونة، عن مواجهة ريال سوسيداد، غداً الأحد، في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

وقال فليك، في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: “ريال سوسيداد فريق جيد جداً. يدافعون بشكل جيد ويعرفون كيف يلعبون كرة القدم”.

وأضاف: “بالنسبة لي، كل شيء يتعلق بالتدريبات، وهذا الأمر يعمل بشكل جيد مع الفريق. ما أراه من اللاعبين إيجابي، وأنا متحمس لمباراة الأحد. نحن نعلم أن هناك ضغط مباريات كبير، ولكن علينا إدارته. يجب علينا العناية ببعض اللاعبين وإدارتهم، الأهم هو امتلاك لاعبين جيدين، وبما أننا نملك ذلك فأنا سعيد”.

وحول إمكانية المداورة في التشكيلة، علق فليك: “كما أقول دائماً، نحن بحاجة إلى لاعبين جاهزين.. نعم ستكون هناك تغييرات، لكنني لن أخبركم بها”.

وفيما يخص استمرار تشيزني مع الفريق الموسم المقبل، أكد: “أنا لا أقدم العروض للاعبين، لأن هذا عمل ديكو. أنا أركز على الفريق الذي لدي حالياً. هذا سؤال لديكو، وليس لدي ما أضيفه”.

وبشأن المفاضلة بين كاسادو ودي يونج، علق فيك: “إنه سؤال جيد وصعب. أعتقد أن فرينكي تحسن كثيراً في الأشهر الأخيرة. أما كاسادو، فعندما تحتاج إلى مزيد من الاستقرار الدفاعي، فإنه يوفر ذلك. هو دائماً يركز على الدفاع”.

واستكمل: “مع فرينكي نحصل على مزيد من الاستحواذ والهدوء في بعض المواقف. كاسادو لا يزال شاباً ولديه المجال للتحسن، لكنه يقدم موسماً جيداً حتى الآن ويمكنه أن يكون فخوراً بما يفعله”.

وعن الخط الدفاعي، اختتم: “سعيد لأن لدي هذا النوع من التحدي (كثرة المدافعين). لأن ما نحتاجه هو امتلاك 4 لاعبين في هذا المركز. لا يزال علينا الانتظار قليلاً لرؤية كريستنسن. أراوخو تعرض لإصابة، لكنه قائد، وأنا سعيد بجميع اللاعبين في هذا المركز”.