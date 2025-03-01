ممارسة الرياضة بالمكياج .. 3 مستحضرات تجنبيها

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 03:54 مساءً - متابعة: نازك عيسى

ينبغي على النساء تنظيف وجوههن من آثار المكياج قبل التمرين، حيث يؤثر وجود مستحضرات التجميل على البشرة سلبًا أثناء ممارسة الرياضة، كما تقول خبيرة التجميل ميل ترييرويلر.

من المهم تنظيف البشرة من كريمات الأساس الثقيلة قبل التمرين، حيث يمكن أن تسهم في انسداد المسام عند اختلاطها بالعرق، مما يؤدي إلى مشاكل جلدية.

إذا لم يتم إزالة الماسكارا قبل التمرين، تصبح العين أكثر عرضة للإصابة بالتهاب، خاصة إذا كانت من النوع غير المقاوم للماء.

يجب على المرأة تنظيف بشرتها جيدًا من أي مستحضرات تحتوي على الكحول أو السيلكون أو الزيوت الثقيلة قبل ممارسة الرياضة، وذلك لتجنب انسداد المسام والإصابة بالمشاكل الجلدية.