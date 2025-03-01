هل النساء بحاجة إلى النوم لساعات أكثر من الرجال؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 03:54 مساءً - متابعة: نازك عيسى

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريراً يناقش الفارق بين احتياجات النوم لدى النساء والرجال، مع التركيز على السؤال الشائع: هل تحتاج النساء إلى ساعات نوم أكثر من الرجال؟ وفقاً للخبراء، لا توجد دراسات موثوقة تؤكد هذا الأمر.

أوضحت الدكتورة سوزان بيرتيش، المتخصصة في اضطرابات النوم، أنه “لا يوجد دليل بيولوجي على أن النساء بحاجة إلى المزيد من النوم”، وأضافت أن النساء يمضين وقتاً أطول في السرير مقارنة بالرجال، ولكن ذلك لا يعني احتياجهن إلى نوم أكثر.

أشار التقرير إلى أن الرجال والنساء ينامون بشكل مختلف، وأن الأبحاث التي تقيم الفرق في مدة النوم بين الجنسين قليلة. وذكرت ريبيكا روبنز، أستاذة الطب في جامعة هارفارد، أن النساء يعانين من الأرق بشكل أكبر بسبب عوامل مختلفة، مثل رعاية الأطفال، ما يؤدي إلى نوم أقل جودة.

كما أفادت شيلبي هاريس، عالمة النفس المتخصصة في اضطرابات النوم، أن تقلبات مستويات هرمون البروجسترون قبل وأثناء الدورة الشهرية قد تؤثر سلباً على نوم النساء. كما أن المسؤوليات الإضافية مثل الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال قد تسبب مزيداً من التوتر، مما يؤثر على نوعية النوم.

في المقارنة مع الرجال، يحتاج البالغون عموماً إلى 7-9 ساعات من النوم يومياً، ولكن هذا الرقم قد يختلف من شخص لآخر ولا يوجد “رقم سحري” للمدة المثالية.