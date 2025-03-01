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مدرب نيوكاسل: كأس الاتحاد بطولة كبرى .. ونعلم أهمية كل مباراة

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مدرب نيوكاسل: كأس الاتحاد بطولة كبرى .. ونعلم أهمية كل مباراة

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 02:56 مساءً - تحدث إيدي هاو، مدرب نيوكاسل، عن مواجهة فريقه المقبلة، أمام برايتون، غداً الأحد، في الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي.

وقال هاو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “أنا أنظر فقط لكأس الاتحاد الإنكليزي. بكل وضوح هي بطولة كبرى، إنها إحدى البطولات التي حاولنا التركيز عليها مرة أخرى، مثل كأس الرابطة”.

وأضاف: “نعلم أهمية كل مباراة. لا نأخذ الأمر باستخفاف، نعلم المسؤولية الملقاة على عاتقنا. نود أن نحاول العودة إلى ويمبلي إذا كان ذلك في إمكاننا”.

وأردف: “ستكون المباراة صعبة، برايتون يقدم مستوى رائعاً، وهو فريق خطير لديه الكثير من اللاعبين المهاجمين الجيدين، لذلك أعتقد إنها ستكون مباراة كأس عظيمة”.

وأتم: “إنه أمر رائع بالنسبة لنا. نريد المباريات الإضافية. قلنا دائماً أننا نحب المواجهات، لهذا نتواجد هنا وكلما كانت المباراة أكبر، كلما كان ذلك أفضل”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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