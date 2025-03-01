كيف يؤثر “الصيام المتقطع” على صحة القلب؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 02:56 مساءً - أصبح الصيام المتقطع من الأنظمة الغذائية الرائجة التي يُعتقد أنها توفر فوائد صحية متعددة، خاصة فيما يتعلق بصحة القلب.

تشير بعض الدراسات العلمية إلى دوره في تحسين مؤشرات صحة القلب، ولكن تثار تساؤلات حول تأثيره على المدى الطويل والمخاطر المحتملة المرتبطة به.

أظهرت الأبحاث أن الصيام المتقطع قد يساهم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب من خلال فقدان الوزن وتحسين حساسية الأنسولين، مما يقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

كما يساعد في خفض مستويات السكر في الدم، وتقليل الالتهابات المرتبطة بتصلب الشرايين، وتحسين مستويات الكوليسترول، بالإضافة إلى خفض ضغط الدم، مما يخفف العبء على القلب والأوعية الدموية.

ومع ذلك، أشارت دراسة عُرضت في مؤتمر جمعية القلب الأمريكية لعام 2024 إلى أن الأشخاص الذين يقتصرون على تناول الطعام لمدة ثماني ساعات أو أقل يوميًا قد يكونون أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

لكن هذه النتائج تحتاج إلى مزيد من البحث، حيث لم تأخذ الدراسة في الاعتبار عوامل مهمة مثل نوعية الغذاء، ومستوى النشاط البدني، وعادات النوم، والتوتر، والتي قد تؤثر على دقة النتائج.