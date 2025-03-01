علامات تحذيرية تدعوك لإنقاذ جسمك من خطر السموم

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 02:56 مساءً - يعتبر التلوث اليومي، والإجهاد، والأطعمة غير الصحية، والعادات الحياتية السيئة من العوامل التي تسهم في تراكم السموم داخل الجسم، مما يؤثر سلبًا على الصحة العامة. ومع ذلك، يقوم الجسم بإرسال إشارات تدل على الحاجة إلى التخلص من هذه السموم.

تُعرف عملية إزالة السموم بأنها عملية تحييد وإخراج الجزيئات السامة من الجسم، وتشمل السموم الداخلية التي ينتجها الجسم أثناء عمليات التمثيل الغذائي، والسموم الخارجية التي تدخل الجسم عبر الطعام والشراب، وكذلك من خلال التنفس والجلد.

تتم عملية التخلص من السموم عبر عدة أعضاء مثل الكلى، والكبد، والجلد، والرئتين. لكن فعالية هذه العمليات الطبيعية تعتمد على نمط الحياة، والبيئة، والنظام الغذائي، والحالة الصحية العامة.

يمكن أن تدخل السموم إلى الجسم من خلال ثلاث طرق رئيسية: الطعام الملوث أو المعالج، الهواء الملوث، أو عبر امتصاصها من خلال الجلد والعينين. وقد تؤدي السموم البيئية، والعاطفية، والجسدية إلى مشاكل صحية كبيرة عند تراكمها.

وفقًا لموقع “تايمز أوف إنديا”، إليك 5 علامات تحذيرية يجب الانتباه إليها:

1. **التعب المستمر**

قد يكون هذا التعب ناتجًا عن خلل في الغدة الكظرية، مما يشير إلى وجود حمل زائد من السموم.

2. **…**

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