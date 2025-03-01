من هو صاحب القرار النهائي بمستقبل تشيزني؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 01:54 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن الألماني، هانزي فليك، مدرب برشلونة، سيكون صاحب القرار النهائي في تجديد عقد الحارس البولندي، فيوتشيك تشيزني.

برشلونة تعاقد مع تشيزني، بصفقة انتقال حر، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، لتعويض غياب حارسه الأساسي، تير شتيجن، الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن إدارة برشلونة ترغب في تجديد عقد تشيزني، لكنها تترك القرار النهائي للمدرب الألماني.

يشار إلى أن تشيزني أصبح الحارس الأساسي للنادي الكتالوني بعد أن غاب عن المشاركة في الأسابيع الأولى بعد انضمامه لبرشلونة.