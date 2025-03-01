21 لاعباً في قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة ليل

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 12:58 مساءً - أعلن لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، عن قائمة فريقه لمواجهة ليل، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الفرنسي.

وضمت القائمة 21 لاعباً، وهم:

دوناروما، حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، كفاراتسخيليا، رويز، جونسالو راموس، ديمبلي، دوي، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، مايولو، نونو مينديس، باركولا، زاير إيمري، بيرالدو، سافونوف، باتشو، تيناس، وجواو نيفيز.

ويعتلي بي إس جي قمة جدول الترتيب برصيد 59 نقطة بينما يحل ليل خامساً في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة.