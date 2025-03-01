تاليسكا يهاجم إدارة النصر السعودي: خائفون من مواجهة المشكلة الحقيقية!

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 12:58 مساءً - هاجم البرازيلي، أندرسون تاليسكا، مهاجم فنربخشة التركي، إدارة ناديه السابق، النصر السعودي، بعد خسارة الأخير أمام العروبة، بنتيجة 2-1، في الجولة 23 من الدوري السعودي.

أحد الحسابات الجماهيرية للنادي السعودي طرح سؤالاً لمتابعيه عن رأيهم بالمهاجم الكولومبي، جون دوران، والذي تعاقد معه النصر بعد رحيل تاليسكا، خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

ليعلق تاليسكا على التغريدة قائلاً: “إنه لاعب رائع وسيقدم الكثير لهذا النادي.. المشكلة أنكم (إدارة الفريق) دائماً تريدون البحث عن شخص ما من أجل لومه بعد الهزائم”.

وأوضح: “أنتم لا ترون أين يكمن الخطأ الحقيقي.. توقفوا عن فعل ذلك طوال الوقت”.

وأتم: “أنتم تعلمون أين هي المشكلة، لكنكم فقط خائفون من قولها”.