لأسباب مالية .. برشلونة يقترب من خسارة صفقة هجومية

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 12:58 مساءً - أكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن المهاجم السويدي، ألكسندر إيزاك، لاعب نيوكاسل، يعد هدفاً رئيسياً لنادي برشلونة، ولكن الصفقة يمكن اعتبارها “شبه مستحيلة”.

وأوضحت الصحيفة، أن صعوبة إتمام الصفقة للنادي الكتالوني تتمثل في عدم قدرته على منافسة باقي الأندية المهتمة بالمهاجم السويدي على الصعيد المالي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المستوى المميز لإيزاك يجذب اهتمام آرسنال، وليفربول، ومانشستر يونايتد في الدوري الإنكليزي الممتاز، بالإضافة ل-باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

وأفادت الصحيفة، أن نيوكاسل سيطلب أكثر من 100 مليون يورو للموافقة على رحيل إيزاك، كما أن راتب اللاعب يصل إلى 18 مليون يورو سنوياً.

وتابعت: “من الناحية المالية، تعد هذه الصفقة معقدة للغاية بالنسبة لبرشلونة، الذي يجب عليه تحقيق توازن مالي صارم وفقاً لقواعد اللعب المالي النظيف”.

واختتمت: “من أجل ضم إيزاك يحتاج برشلونة لبيع عدة لاعبين والالتزام بقاعدة 1-1 ليتمكن من تسجيل أي صفقة جديدة”.