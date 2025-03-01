نشكركم على متابعتكم خبر مبابي يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ريال بيتيس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 12:58 مساءً - يلتقي ريال مدريد مع نظيره ريال بيتيس، مساء اليوم، ضمن الجولة 26 من الدوري الإسباني.
ويعاني الميرنجي من غياب 5 لاعبين، وهم: إيدير ميليتاو، داني كارفاخال، فيدي فالفيردي، سيبايوس وجود بيلينجهام.
ووفقاً لصحيفة “ماركا” الإسبانية فإن التشكيلة المتوقعة للملكي على النحو التالي:
حارس المرمى: كورتوا.
خط الدفاع: ميندي، روديجر، أسينسيو، فاسكيز.
خط الوسط: كامافينجا، مودريتش، تشواميني.
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي، رودريجو.