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مبابي يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ريال بيتيس

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مبابي يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ريال بيتيس

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 12:58 مساءً - يلتقي ريال مدريد مع نظيره ريال بيتيس، مساء اليوم، ضمن الجولة 26 من الدوري الإسباني.

ويعاني الميرنجي من غياب 5 لاعبين، وهم: إيدير ميليتاو، داني كارفاخال، فيدي فالفيردي، سيبايوس وجود بيلينجهام.

ووفقاً لصحيفة “ماركا” الإسبانية فإن التشكيلة المتوقعة للملكي على النحو التالي:

حارس المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ميندي، روديجر، أسينسيو، فاسكيز.

خط الوسط: كامافينجا، مودريتش، تشواميني.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي، رودريجو.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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