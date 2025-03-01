الرياضة في رمضان: متى وكيف تمارسها بفاعلية؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 11:50 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

شهر رمضان هو وقت للتفكير الروحي والانضباط الذاتي، ولكن هذا لا يعني التخلي عن روتين اللياقة البدنية. بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين اعتادوا على الذهاب إلى “الجيم”، قد يكون التوفيق بين الصيام والتمارين الرياضية تحديًا. ومع ذلك، باختيار الوقت المناسب واتباع بعض النصائح، يمكنك الحفاظ على لياقتك البدنية وحتى تحسينها خلال هذا الشهر الكريم.

1. قبل الإفطار بساعة إلى ساعتين: يعتبر هذا الوقت من أفضل الأوقات لممارسة الرياضة في رمضان. خلال هذه الفترة، يكون جسمك قد استهلك معظم الطاقة المخزنة، مما يساعد على حرق الدهون بشكل أكثر فعالية. ومع ذلك، يجب أن تكون التمارين خفيفة إلى متوسطة الشدة لتجنب الإرهاق الشديد.

2. بعد الإفطار بساعتين إلى ثلاث ساعات: إذا كنت تفضل التمارين الأكثر شدة، فإن الوقت بعد الإفطار هو الأنسب. بعد تناول وجبة الإفطار، يكون جسمك قد استعاد بعض الطاقة، مما يسمح لك بأداء تمارين أكثر قوة. تأكد من تناول وجبة متوازنة تحتوي على الكربوهيدرات والبروتينات لتعويض الطاقة المفقودة.

– الترطيب: اشرب كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور لتجنب الجفاف. الترطيب الجيد يساعد على تحسين الأداء الرياضي والتعافي بشكل أسرع.

– التغذية المتوازنة: تناول وجبات تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات خلال الإفطار والسحور. هذه العناصر الغذائية تساعد على الحفاظ على الطاقة طوال اليوم وتعزيز نمو العضلات.

– الاستماع إلى جسمك: إذا شعرت بالتعب أو الدوخة، توقف عن التمرين وخذ قسطًا من الراحة. الصيام يمكن أن يؤثر على مستويات الطاقة، لذا من المهم عدم المبالغة في التمارين.

– تمارين خفيفة: إذا كنت جديدًا على ممارسة الرياضة أثناء الصيام، ابدأ بتمارين خفيفة مثل المشي أو اليوجا. مع مرور الوقت، يمكنك زيادة شدة التمارين تدريجيًا.

ممارسة الرياضة في رمضان ليست فقط ممكنة ولكنها أيضًا مفيدة للغاية إذا تمت بشكل صحيح. باختيار الوقت المناسب واتباع نصائح التغذية والترطيب، يمكنك الحفاظ على لياقتك البدنية والاستفادة القصوى من هذا الشهر الكريم. سواء كنت تفضل التمارين قبل الإفطار أو بعده، المهم هو الاستماع إلى جسمك وعدم الضغط على نفسك بشكل مفرط.