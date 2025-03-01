الدوري التونسي (23): الترجي في قابس

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 11:50 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تنطلق اليوم، السبت، منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري التونسي بكرة القدم، فيلعب النجم الساحلي مع البنزرتي الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، ومستقبل قابس مع الترجي بنفس التوقيت.

وتستأنف غداً، الأحد، الساعة 16:00 أيضاً، مباريات هذه الجولة فيلتقي الإفريقي مع اتحاد تطاوين، والصفاقسي مع الاتحاد المنستيري، والترجي الجرجيسي مع الأولمبي الباجي.

وتستكمل مباريات هذه المرحلة يوم الإثنين القادم، حيث يلعب قوافل قفصة مع مستقبل سليمان واتحاد بن قردان مع نجم المتلوي، وشبيبة العمران مع الملعب التونسي.

ترتيب فرق المقدمة

1- الترجي: 48 نقطة

2- الاتحاد المنستيري: 46 نقطة

3- النجم الساحلي: 45 نقطة

4- الإفريقي: 43 نقطة

5- الترجي الجرجيسي: 41 نقطة