الدوري الأرجنتيني (8): ألدوسيفي يلاقي سارمينتو

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 11:50 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، السبت، وفجر الأحد، مباريات المجموعة الأولى من الدوري الأرجنتيني، حيث يلعب ألدوسيفي مع سارمينتو الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، وريفربليت مع إستوديانتس لابلاتا الساعة 01:15 فجر الأحد، وفجر الأحد يلعب أيضاً تاليريس موردوبا مع تيغري الساعة 03:30، ويونيون سانتا في مع جيمناسيا لابلاتا بنفس التوقيت.

النتائج المسجلة في الجولة (8)

بوكا جونيورز × روزاريو سنترال 1-0

مارتين دي سان خوان × بيلجرانو 3-1

سينترال كوردوبا سانتياجو × ديبرتيفو ريسترا 0-0

ترتيب المجموعة الأولى

1- بوكا جونيورز: 17 نقطة

2- إستوديانتس لابلاتا: 15 نقطة

3- تيغري: 15 نقطة

4- أرجنتينوس: 15 نقطة

5- سينترال كوردوبا سانتياجو: 14 نقطة