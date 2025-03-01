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الدوري الأرجنتيني (8): ألدوسيفي يلاقي سارمينتو

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الدوري الأرجنتيني (8): ألدوسيفي يلاقي سارمينتو

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 11:50 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، السبت، وفجر الأحد، مباريات المجموعة الأولى من الدوري الأرجنتيني، حيث يلعب ألدوسيفي مع سارمينتو الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، وريفربليت مع إستوديانتس لابلاتا الساعة 01:15 فجر الأحد، وفجر الأحد يلعب أيضاً تاليريس موردوبا مع تيغري الساعة 03:30، ويونيون سانتا في مع جيمناسيا لابلاتا بنفس التوقيت.

النتائج المسجلة في الجولة (8)
بوكا جونيورز × روزاريو سنترال 1-0
مارتين دي سان خوان × بيلجرانو 3-1
سينترال كوردوبا سانتياجو × ديبرتيفو ريسترا 0-0

ترتيب المجموعة الأولى
1- بوكا جونيورز: 17 نقطة
2- إستوديانتس لابلاتا: 15 نقطة
3- تيغري: 15 نقطة
4- أرجنتينوس: 15 نقطة
5- سينترال كوردوبا سانتياجو: 14 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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