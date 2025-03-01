الدوري الإيطالي (27): إنتر ميلان ضيفاً على نابولي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 10:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي أتلانتا وفينيزيا اليوم السبت، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي، ويلعب نابولي وإنتر ميلان الساعة 20:00، وأودونيزي مع بارما الساعة 22:45.

أمس، افتتح فيورنتينا مباريات هذه الجولة بالفوز على ضيفه ليتشي بهدف دون مقابل.

ويتصدر إنتر ميلان ترتيب فرق الدوري الإيطالي بـ 57 نقطة، يليه نابولي بـ 56 نقطة، أتلانتا بـ 54 نقطة، جوفنتوس بـ 49 نقطة، ولاتسيو بـ 27 نقطة.