اكتشف السر: أفضل وقت لتناول الفيتامينات في رمضان لتعزيز صحتك وطاقتك

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 09:56 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

شهر رمضان هو وقت الروحانية والعبادة، ولكنه أيضاً فرصة لتحسين الصحة وتعزيز العادات الغذائية السليمة. ومع تغير أوقات الوجبات خلال الصيام، يطرح الكثيرون تساؤلات حول أفضل وقت لتناول الفيتامينات والمكملات الغذائية لتحقيق أقصى فائدة. في هذا المقال، سنستعرض النصائح العملية حول كيفية تناول الفيتامينات في رمضان لضمان امتصاصها بشكل مثالي.

1. تناول الفيتامينات مع وجبة الإفطار: وجبة الإفطار هي الوقت المثالي لتناول الفيتامينات التي تذوب في الدهون، مثل فيتامينات A، D، E، وK. هذه الفيتامينات تحتاج إلى وجود الدهون لامتصاصها بشكل صحيح، لذا يمكن تناولها مع الأطعمة الغنية بالدهون الصحية مثل الأفوكادو، المكسرات، أو زيت الزيتون. بالإضافة إلى ذلك، يساعد تناول الفيتامينات مع الإفطار على تجنب اضطرابات المعدة التي قد تحدث إذا تم تناولها على معدة فارغة.

2. الفيتامينات التي تذوب في الماء مع السحور: الفيتامينات التي تذوب في الماء، مثل فيتامين C وفيتامينات B، يمكن تناولها مع وجبة السحور. هذه الفيتامينات لا تحتاج إلى دهون لامتصاصها، ويمكن أن تساعد في تعزيز الطاقة طوال اليوم. تناولها مع السحور يضمن حصول جسمك على ما يكفي من العناصر الغذائية خلال ساعات الصيام الطويلة.

3. تجنب تناول الفيتامينات على معدة فارغة: تناول الفيتامينات على معدة فارغة قد يسبب تهيجاً في المعدة أو شعوراً بعدم الراحة، خاصةً مع الفيتامينات التي تحتوي على الحديد أو الزنك. لذلك، يُفضل دائماً تناول الفيتامينات مع الطعام، سواء كان ذلك في الإفطار أو السحور.

4. الفيتامينات التي تحتاج إلى شرب الماء: بعض الفيتامينات، مثل فيتامين C، تعمل بشكل أفضل عند شرب كمية كافية من الماء. لذلك، يمكن تناولها مع وجبة السحور لضمان ترطيب الجسم بشكل جيد قبل بدء الصيام. تأكد من شرب كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور لمساعدة جسمك على امتصاص الفيتامينات بشكل فعال.

5. تقسيم الجرعات إذا لزم الأمر: إذا كنت تتناول عدة أنواع من الفيتامينات، يمكن تقسيم الجرعات بين الإفطار والسحور. على سبيل المثال، يمكن تناول الفيتامينات التي تذوب في الدهون مع الإفطار، والفيتامينات التي تذوب في الماء مع السحور. هذا يساعد على تجنب تناول كمية كبيرة من الفيتامينات دفعة واحدة، مما قد يقلل من امتصاصها.

6. استشارة الطبيب أو الصيدلي: قبل البدء في تناول أي نوع من الفيتامينات أو المكملات الغذائية، يُفضل استشارة الطبيب أو الصيدلي. يمكنهم تقديم النصائح المخصصة بناءً على حالتك الصحية واحتياجاتك الغذائية، خاصةً خلال شهر رمضان حيث تختلف أنماط الأكل.

7. التركيز على الأطعمة الغنية بالفيتامينات: بالإضافة إلى المكملات الغذائية، يمكن تعزيز تناول الفيتامينات من خلال التركيز على الأطعمة الغنية بها. على سبيل المثال، تناول الخضروات الورقية، الفواكه الطازجة، المكسرات، والحبوب الكاملة يمكن أن يوفر لك كمية كبيرة من الفيتامينات الضرورية