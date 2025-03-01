كأس الاتحاد الإنكليزي: مانشستر سيتي يستقبل بليموث أرجايل

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، السبت، أربع مباريات في دور الـ 16 من كأس الاتحاد الإنكليزي بكرة القدم، حيث يلعب كريستال بالاس مع ميلوول، الساعة 15:15 بتوقيت مكة المكرمة، وبريستون نورث إيند مع بيرنلي الساعة 15:15، وبورنموث مع وولفرهامبتون الساعة 18:00، ومانشستر سيتي مع بليموث أرجايل الساعة 20:45.

ويلعب غداً، الأحد، نيوكاسل مع برايتون الساعة 16:45، ومانشستر يونايتد مع فولهام الساعة 19:30.

وتختتم مباريات هذا الدور يوم الإثنين، بلقاء نوتينغهام فورست وإبسويتش تاون الساعة 22:30.

أمس، افتتح أستون فيلا مباريات هذا الدور بالفوز على كارديف سيتي 2-0.