الخطوات الأساسية في التعامل مع مرضى الذهان

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 08:51 صباحاً - فهم مرض الذهان

الذهان هو اضطراب عقلي يعاني فيه المريض من فقدان العلاقة مع الواقع. يمكن أن يظهر الذهان بعدة أشكال مثل الهلوسات أو الأوهام، وهو يحتاج إلى تعامل ورعاية خاصة من المحيطين بالمريض. في هذه المقالة، سنستعرض بعض الخطوات الأساسية التي تساعد في دعم مرضى الذهان.

خطوات التعامل مع مرضى الذهان

1. التعاطف والاستماع الجيد

من الأمور الأساسية عند التعامل مع شخص يعاني من الذهان هو تقديم الدعم النفسي له. قم بالاستماع للمريض بإصغاء واهتمام دون الحكم عليه أو تقديم نقد. اظهر تعاطفك وفهمك لمشاعره وما يمر به.

2. توفير بيئة داعمة وآمنة

من المهم توفير بيئة هادئة ومستقرة للمريض. تجنب النقاشات الحادة أو المشاحنات التي قد تزيد من توتره. يمكن أن يساعد التواصل الهادئ والواضح في تقديم الشعور بالأمان والراحة.

3. التثقيف حول حالة المريض

فهم طبيعة الذهان يساعد في التعامل بشكل أفضل. احرص على التعرف على أعراض الذهان وكيفية تطورها، وكن على دراية بالأدوية أو العلاج الذي يتلقاه المريض لتقديم الدعم اللازم.

4. تشجيع العلاج المهني

يعتبر العلاج الطبي جزءًا أساسيًا من التعافي من الذهان. شجع المريض على الالتزام بمواعيد الجلسات العلاجية وتناول الأدوية الموصوفة. يمكنك مساعدته في ترتيب المواعيد أو اصطحابه إلى العيادة إذا لزم الأمر.

دور الأسرة والأصدقاء في دعم المريض

تشجيع التواصل المفتوح والمبني على الثقة.

مراعاة خصوصية المريض واستقلاليته.

مشاركة الأنشطة التي يستمتع بها المريض لدعمه معنوياً.

التواصل مع الأخصائيين للحصول على توجيهات إضافية.

من الضروري تذكر أن الذهان يحتاج إلى وقت وصبر للتغلب عليه. الدعم النفسي والاجتماعي يلعب دورًا كبيرًا في تحسين حالة المريض ومستقبله.