نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الروسي (19): زينيت يواجه سيسكا موسكو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 08:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يلعب نيجني نوفغورود وآكرون تولياتي، اليوم السبت، الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الروسي بكرة القدم، ويلعب زينيت سانت بطرسبرغ وسيسكا موسكو الساعة 16:30، وأخمات غروزني مع روبين كازان الساعة 19:00، وكراسنودار مع كريليا سوفيتوف سامارا الساعة 19:30.
أمس، تعادل أف كى ماخاتشكالا مع لوكوموتيف موسكو 1-1 في افتتاح منافسات هذه المرحلة…
ترتيب فرق المقدمة
1- زينيت سانت بطرسبرغ: 39 نقطة
2- كراسنودار: 39 نقطة
3- سبارتاك موسكو: 37 نقطة
4- لوكوموتيف موسكو: 36 نقطة
5- دينامو موسكو: 35 نقطة