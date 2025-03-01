الدوري الروسي (19): زينيت يواجه سيسكا موسكو

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 08:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلعب نيجني نوفغورود وآكرون تولياتي، اليوم السبت، الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الروسي بكرة القدم، ويلعب زينيت سانت بطرسبرغ وسيسكا موسكو الساعة 16:30، وأخمات غروزني مع روبين كازان الساعة 19:00، وكراسنودار مع كريليا سوفيتوف سامارا الساعة 19:30.

أمس، تعادل أف كى ماخاتشكالا مع لوكوموتيف موسكو 1-1 في افتتاح منافسات هذه المرحلة…

ترتيب فرق المقدمة

1- زينيت سانت بطرسبرغ: 39 نقطة

2- كراسنودار: 39 نقطة

3- سبارتاك موسكو: 37 نقطة

4- لوكوموتيف موسكو: 36 نقطة

5- دينامو موسكو: 35 نقطة