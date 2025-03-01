الدوري الهولندي (24): فينورد ينتظر نيميغن

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 08:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف اليوم، السبت، مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الهولندي بكرة القدم، فيلعب أوتريخت مع ناك بريدا الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، وإيجلز مع آيندهوفن الساعة 20:45، وغرونينغن مع أنشخيده الساعة 22:00، وفينورد روتردام مع نيميغن الساعة 23:00.

أمس، خسر فالفيك أمام فورتانا سيتارد 1-2 في افتتاح منافسات هذه المرحلة…

ترتيب فرق المقدمة

1- أجاكس أمستردام: 57 نقطة

2- آيندهوفن: 52 نقطة

3- فينورد روتردام: 43 نقطة

4- الكمار: 43 نقطة

5- أوتريخت: 43 نقطة