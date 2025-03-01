علامات فساد اللحوم وكيفية تخزينها بشكل جيد

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 08:51 صباحاً - كيف تعرف أن اللحم فاسد؟

من المهم جداً معرفة علامات فساد اللحوم للحفاظ على صحتنا وسلامتنا. يمكن أن يؤدي تناول اللحوم الفاسدة إلى الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة. لذا يجب علينا معرفة العلامات التي تشير إلى فساد اللحم حتى نتمكن من تجنب تناوله.

علامات فساد اللحوم

تغير اللون: إذا لاحظت أن لون اللحم قد تغير وأصبح مائلاً للرمادي أو الأخضر، فهذا قد يكون دلالة على فساده.

الرائحة الكريهة: الرائحة غير الطبيعية أو الكريهة هي مؤشر قوي على أن اللحم لم يعد صالحاً للاستخدام.

الشعور اللزج: إذا كان ملمس اللحم لزجاً أو لامعاً بشكل غير طبيعي، فقد يكون ذلك بسبب نمو البكتيريا عليه.

تكون العفن: أي بقع خضراء أو بيضاء ظاهرة على سطح اللحم تشير إلى بداية تكون العفن.

كيفية تخزين اللحوم بشكل صحيح

تخزين اللحوم بطريقة صحيحة يضمن الحفاظ على جودتها ويمنعها من الفساد بسرعة. إليك بعض النصائح الهامة لتخزين اللحوم بشكل جيد:

نصائح لتخزين اللحوم

التبريد الفوري: يجب وضع اللحوم في الثلاجة فور شرائها، ولا تترك في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين.

التغليف الجيد: قم بتغليف اللحوم بورق بلاستيكي أو وضعها في أكياس مفرغة من الهواء للحفاظ على نضارتها.

التجميد الآمن: لتخزين اللحوم لفترات طويلة، يفضل قطعها إلى أجزاء صغيرة قبل تجميدها لسهولة الاستخدام لاحقاً.

درجة الحرارة المناسبة: تأكد من أن الثلاجة تعمل بدرجة حرارة مناسبة (حوالي 4 درجات مئوية) والفريزر (حوالي -18 درجة مئوية).

بتبني هذه الممارسات البسيطة، يمكننا الحفاظ على اللحوم واستهلاكها بأمان ودون قلق من آثار الفساد. العناية الجيدة باللحوم ليست مجرد توفير للمال، بل هي جزء من الحفاظ على الصحة العامة للعائلة.