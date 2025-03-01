الدوري السويسري (26): لوزان يواجه سيرفيت

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 08:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلعب بازل وضيفه سيون، اليوم السبت، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، في افتتاح منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري السويسري بكرة القدم.

اليوم أيضاً، وبنفس التوقيت يلتقي وينترثور مع سانت جالين، ويلتقي لوزان مع سيرفيت الساعة 22:30.

وتستكمل مباريات هذه الجولة غداً، الأحد، منافسات هذه الجولة حيث يلتقي لوغانو مع زيوريخ الساعة 16:15، وجراسهوبرز مع يونج بويز الساعة 18:30، ويافردون مع لوزيرن بنفس التوقيت.

ترتيب فرق المقدمة

1- بازل: 42 نقطة

2- لوغانو: 42 نقطة

3- لوزيرن: 42 نقطة

4- سيرفيت: 42 نقطة

5- لوزان: 37 نقطة

6- يونج بويز: 37 نقطة