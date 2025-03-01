دوري روشن السعودي (23): الفتح يلاقي التعاون

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 07:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف اليوم، السبت، مباريات المرحلة الثالثة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، حيث يلعب الفتح مع التعاون الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلعب الفيحاء مع الوحدة، والخلود مع الخليج.

النتائج المسجلة في الجولة (23)

الهلال × الأهلي 2-3

الشباب × ضمك 2-0

العروبة × النصر 2-1

ترتيب فرق المقدمة

1- الاتحاد: 56 نقطة

2- الهلال: 51 نقطة

3- النصر: 47 نقطة

4- القادسية: 47 نقطة

5- الأهلي: 44 نقطة