نشكركم على متابعتكم خبر دوري روشن السعودي (23): الفتح يلاقي التعاون على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 07:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُستأنف اليوم، السبت، مباريات المرحلة الثالثة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، حيث يلعب الفتح مع التعاون الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلعب الفيحاء مع الوحدة، والخلود مع الخليج.
النتائج المسجلة في الجولة (23)
الهلال × الأهلي 2-3
الشباب × ضمك 2-0
العروبة × النصر 2-1
ترتيب فرق المقدمة
1- الاتحاد: 56 نقطة
2- الهلال: 51 نقطة
3- النصر: 47 نقطة
4- القادسية: 47 نقطة
5- الأهلي: 44 نقطة