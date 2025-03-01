تأثير الروماتيزم على القلب وكيفية التعامل معه

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 07:55 صباحاً - الرابط بين الروماتيزم وصحة القلب

الروماتيزم هو حالة التهابية مزمنة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على صحة القلب. عندما لا تتم معالجة الروماتيزم بشكل صحيح، قد يؤدي ذلك إلى الإصابة بمضاعفات قلبية مثل التهاب بطانة القلب أو تصلب الصمامات. هذا يمكن أن يعرض صحة القلب للخطر ويتطلب متابعة ورعاية دقيقة.

كيف يمكن أن يؤثر الروماتيزم على القلب؟

عندما يهاجم نظام المناعة الأنسجة الخاصة بالجسم، قد تؤدي هذه الهجمات إلى التهاب الأوعية الدموية والشرايين. على المدى الطويل، يمكن أن يتسبب ذلك في تلف القلب بشكل مباشر أو غير مباشر. إليك بعض الطرق الرئيسية التي يمكن أن يؤثر بها الروماتيزم على القلب:

التهاب في الغشاء المحيط بالقلب (التهاب الشغاف).

تلف الأنسجة القلبية والصمامات.

زيادة خطر الإصابة بأمراض الشرايين التاجية.

التسبب في حدوث تسارع غير طبيعي في ضربات القلب.

طرق التعامل مع تأثير الروماتيزم على القلب

لحماية القلب من آثار الروماتيزم الضارة، من المهم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية والعلاجية. إليك بعض الأساليب الموصى بها:

المتابعة الطبية المنتظمة

التشخيص المبكر والمتابعة المستمرة يعدان من الخطوات الأساسية لمنع تفاقم الحالة. يجب زيارة الطبيب بانتظام لإجراء الفحوصات اللازمة لتقييم حالة القلب ووظائفه.

اعتماد نمط حياة صحي

اتباع نمط حياة صحي يلعب دورًا حيويًا في الوقاية من مخاطر الروماتيزم على القلب. يشمل ذلك تناول غذاء متوازن، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتجنب التدخين، والحد من تناول الكحول.

استخدام الأدوية بانتظام

الالتزام بالدواء الموصوف من قبل الأخصائيين قد يساعد في الحد من الالتهابات والتحكم بمستوى الألم. وتشمل هذه الأدوية مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، والأدوية المعدلة للمسار المرضي للروماتيزم.

دعم الحالة النفسية

تنظيم الدعم النفسي والجسدي يلعب دورًا جوهريًا في التعامل مع الروماتيزم وتأثيره على القلب. الانخراط في مجموعات دعم، واللجوء إلى الاستشارات النفسية عند الضرورة، يمكن أن يكون له أثر إيجابي.

في ختام المقال، من المهم التأكيد على أنه مع الاهتمام والعلاج المناسبين، يمكن لأي شخص يعاني من الروماتيزم الحفاظ على صحة القلب والعيش حياة نشطة ومتوازنة.