نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الاسكتلندي (29): جلاسكو رينجرز يواجه ماذرويل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 07:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم وغداً مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم، فيلعب اليوم جلاسكو رينجرز مع ماذرويل الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلتقي دندي يونايتد مع سانت جونستون، وروس كاونتي مع كيلمارنوك، ويلعب سانت ميرين مع سيلتك الساعة 20:30.
وتستكمل مباريات هذه الجولة غداً، الأحد، حيث يلعب هيبرنيان مع هارتس، الساعة 15:30، وأبردين مع دندي يونايتد الساعة 18:00.