الدوري الاسكتلندي (29): جلاسكو رينجرز يواجه ماذرويل

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 07:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم وغداً مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم، فيلعب اليوم جلاسكو رينجرز مع ماذرويل الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلتقي دندي يونايتد مع سانت جونستون، وروس كاونتي مع كيلمارنوك، ويلعب سانت ميرين مع سيلتك الساعة 20:30.

وتستكمل مباريات هذه الجولة غداً، الأحد، حيث يلعب هيبرنيان مع هارتس، الساعة 15:30، وأبردين مع دندي يونايتد الساعة 18:00.