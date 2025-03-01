أسباب بقع الدم في العين وطرق العلاج الفعالة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 07:55 صباحاً - ما هي بقع الدم في العين؟

بقع الدم في العين أو ما يعرف بالنزيف تحت الملتحمة يعد من الأعراض الشائعة والتي تكون غالبًا غير مؤلمة. هذه الحالة تحدث عندما تتمزق الأوعية الدموية الصغيرة تحت سطح العين الصافي، مما يؤدي إلى ظهور بقع حمراء مرئية على بياض العين.

أسباب بقع الدم في العين

تتنوع الأسباب وراء ظهور بقع الدم في العين ويمكن أن تشمل:

السعال الشديد أو العطس: يمكن للضغوط الناتجة عن السعال أو العطس أن تسبب تمزق الأوعية الدموية.

رفع أوزان ثقيلة: يساهم الشد الجسدي في زيادة الضغط على الأوعية الدموية في العين.

إصابات العين: التعرض لإصابات مباشرة في العين يمكن أن يؤدي إلى نزيف تحت الملتحمة.

ارتفاع ضغط الدم: قد يكون السبب في بعض الحالات ارتفاع ضغط الدم الذي يسبب تمزق الأوعية الدموية الهشة.

تناول الأدوية المضادة للتخثر: مثل الأسبيرين أو الوارفرين يمكن أن يزيد من احتمالية حدوث النزيف.

طرق العلاج الفعالة

العلاج في الغالب يكون غير ضروري حيث أن بقع الدم في العين عادة ما تختفي من تلقاء نفسها خلال أسبوع إلى أسبوعين. ولكن، من المهم اتباع بعض النصائح للمساعدة في التعافي ومنع حدوث مضاعفات:

الراحة وعدم إجهاد العين: تجنب الأنشطة التي تتطلب الكثير من الجهد لتقليل أي ضغط إضافي على العين.

استخدام القطرة المرطبة: تساعد القطرات المرطبة في تهدئة العين الجافة والتي يمكن أن تزيد من الانزعاج.

تجنب فرك العين: حيث يمكن أن يؤدي الفرك إلى زيادة الإصابات داخل العين وبالتالي زيادة فترة التعافي.

استشارة الطبيب في حال استمرار الحالة: إذا استمرت بقع الدم لفترة طويلة أو تكررت بشكل متكرر، من المهم استشارة طبيب العيون للبحث عن الأسباب المحتملة الأخرى.

في الحالات النادرة التى يشعر فيها الشخص بالألم أو يعاني من مشاكل في الرؤية، يجب استشارة الطبيب فورًا لأن ذلك يمكن أن يكون إشارة إلى مشكلة أكثر خطورة.

الوقاية من بقع الدم في العين

الوقاية تظل هي أفضل منهج للتعامل مع بقع الدم في العين. لذلك، من المهم:

الحفاظ على ضغط الدم في المستويات الطبيعية.

تجنب تناول الأدوية المميعة للدم دون توصية طبية.

ارتداء نظارات واقية عند المشاركة في الأنشطة البدنية الخطرة.

اتباع نظام غذائي صحي ومتنوع لتعزيز صحة الأوعية الدموية.

تذكر أن العناية الجيدة بالعينين والتحكم في العوامل المساهمة يمكن أن يقلل من خطر ظهور بقع الدم في العين ويحافظ على صحة العين بشكل عام.