نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المغربي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (23) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 06:59 صباحاً - أسدل الستار فجر اليوم، السبت، على منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المغربي بكرة القدم، وبات ترتيب هدافيه على النحو الآتي:
1- محمد رايحي (الوداد): 9 أهداف
2- يوسف الفحلي (الجيش الملكي): 8 أهداف
3- أيوب مولوع (الفتح): 8 أهداف
4- أنس المهراوي (المكناسي): 8 أهداف
5- شيخنا ساماكي (أولمبيك آسفي): 8 أهداف
6- آدم النفاتي (الرجاء): 7 أهداف
7- معاد ضحاك (الاتحاد التوركي): 7 أهداف
8- أسامة المليوي (نهضة بركان): 7 أهداف
9- علي الحراق (اتحاد طنجة): 7 أهداف
10- حمزة الواسطي (اتحاد طنجة): 7 أهداف
11- إيوسوفو دايو (نهضة بركان): 7 أهداف