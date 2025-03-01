الدوري المغربي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (23)

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 06:59 صباحاً - أسدل الستار فجر اليوم، السبت، على منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المغربي بكرة القدم، وبات ترتيب هدافيه على النحو الآتي:

1- محمد رايحي (الوداد): 9 أهداف

2- يوسف الفحلي (الجيش الملكي): 8 أهداف

3- أيوب مولوع (الفتح): 8 أهداف

4- أنس المهراوي (المكناسي): 8 أهداف

5- شيخنا ساماكي (أولمبيك آسفي): 8 أهداف

6- آدم النفاتي (الرجاء): 7 أهداف

7- معاد ضحاك (الاتحاد التوركي): 7 أهداف

8- أسامة المليوي (نهضة بركان): 7 أهداف

9- علي الحراق (اتحاد طنجة): 7 أهداف

10- حمزة الواسطي (اتحاد طنجة): 7 أهداف

11- إيوسوفو دايو (نهضة بركان): 7 أهداف