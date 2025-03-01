نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المغربي (23)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 06:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج
انتهت فجر اليوم، السبت، منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المغربي بكرة القدم، وفيما كامل نتائج هذه المرحلة…
الرجاء × المغرب الفاسي 0-0
الفتح × نهضة الزمامرة 3-0
أولمبيك آسفي × الجيش الملكي 1-1
نهضة بركان × الوداد 0-0
اتحاد طنجة × شباب السوالم 1-0
شباب المحمدية × المغرب التطواني 0-2
المكناسي × حسنية أغادير 1-0
الدفاع الجديدي × الاتحاد التوركي 1-0
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (23)
1- نهضة بركان: 56 نقطة
2- الوداد: 41 نقطة
3- نهضة الزمامرة: 40 نقطة
4- الفتح: 39 نقطة
5- الجيش الملكي: 39 نقطة