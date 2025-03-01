الدوري المغربي (23)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 06:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج

انتهت فجر اليوم، السبت، منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المغربي بكرة القدم، وفيما كامل نتائج هذه المرحلة…

الرجاء × المغرب الفاسي 0-0

الفتح × نهضة الزمامرة 3-0

أولمبيك آسفي × الجيش الملكي 1-1

نهضة بركان × الوداد 0-0

اتحاد طنجة × شباب السوالم 1-0

شباب المحمدية × المغرب التطواني 0-2

المكناسي × حسنية أغادير 1-0

الدفاع الجديدي × الاتحاد التوركي 1-0

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (23)

1- نهضة بركان: 56 نقطة

2- الوداد: 41 نقطة

3- نهضة الزمامرة: 40 نقطة

4- الفتح: 39 نقطة

5- الجيش الملكي: 39 نقطة