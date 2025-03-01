أسباب آلام وسط الظهر وطرق علاجها

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 06:59 صباحاً - أسباب آلام وسط الظهر

آلام وسط الظهر هي مشكلة صحية شائعة يعاني منها الكثير من الأشخاص في مختلف الأعمار. قد تنجم هذه الآلام عن أمور متعددة. فيما يلي بعض الأسباب الشائعة:

1. التوتر والإجهاد

قد يتسبب التوتر والإجهاد في عضلات الظهر في حدوث آلام، خاصة عند عدم ممارسة التمارين الرياضية بما يكفي.

2. الوضعيات الخاطئة

الجلوس لفترات طويلة في وضعية غير صحيحة، سواء أثناء العمل على الكمبيوتر أو أثناء القيادة، يمكن أن يؤدي إلى إجهاد عضلات الظهر وبالتالي شعور بالألم.

3. الإصابة بالجروح

قد تُسبب بعض الجروح والإصابات الناتجة عن الحوادث أو الأنشطة الرياضية آلاماً في منطقة وسط الظهر.

4. الأمراض المزمنة

تعتبر بعض الأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل أو القرص المنزلق من الأسباب المحتملة لآلام وسط الظهر.

طرق علاج آلام وسط الظهر

بعد معرفة الأسباب المحتملة لآلام وسط الظهر، هناك عدة طرق يمكن استخدامها لتخفيف الألم والحد من حدوثه:

1. التمارين الرياضية

القيام بتمارين تمدد العضلات يمكن أن يساعد في تخفيف التوتر وتحسين الوضعية العامة للجسم.

التمارين القلبية الوعائية المعتدلة مثل المشي أو السباحة يمكن أن تكون مفيدة أيضًا في تحسين القوة والتحمل.

2. الوخز بالإبر أو العلاج الطبيعي

يمكن لتقنيات مثل الوخز بالإبر أو العلاج الطبيعي أن تقدم راحة للأشخاص الذين يعانون من آلام مستمرة في وسط الظهر.

3. الأدوية

يمكن استخدام بعض المسكنات أو الأدوية المضادة للالتهابات لتخفيف الألم بشكل مؤقت. ولكن، يجب استشارة الطبيب قبل البدء في أي نظام دوائي.

4. الحفاظ على وضعية سليمة

التأكد من الجلوس والوقوف بشكل صحيح، مع استخدام كرسي يدعم الظهر عند الجلوس لفترات طويلة، يمكن أن يساعد في منع حدوث الألم.

في النهاية، من المهم استشارة طبيب مختص في حال استمرار الألم أو تفاقمه، للحصول على تقييم دقيق وخطة علاجية مناسبة. إن تبني نمط حياة صحي يمكن أن يلعب دوراً كبيراً في الوقاية من آلام وسط الظهر والمحافظة على صحة العمود الفقري.