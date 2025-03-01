اخبار الخليج / اخبار الإمارات

دوري زين الكويتي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (17)

0 نشر
0 تبليغ

دوري زين الكويتي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (17)

نشكركم على متابعتكم خبر دوري زين الكويتي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (17) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 06:59 صباحاً - استمر كل من يوسف ناصر السلمان، مهاجم فريق الكويت، وفيتور دا سيلفا فييرا مهاجم فريق الفحيحيل في صدارة ترتيب هدافي دوري زين الكويتي بعد إنجاز مباريات الجولة السابعة عشرة منه..

1- فيتور دا سيلفا فييرا (الفحيحيل): 13 هدفاً
2- يوسف ناصر السلمان (الكويت): 13 هدفاً
3- حمزة خابا (العربي): 10 أهداف
4- محمد جاسم مرهون (الكويت): 10 أهداف
5- بيراهيم جاي (التضامن): 9 أهداف
6- الكيس ليما (السالمية): 8 أهداف
7- إسماعيل خافي (القادسية): 8 أهداف
8- طه ياسين الخنيسي (الكويت): 8 أهداف
9- محمد صالح صولة (القادسية): 7 أهداف
10- أنايو إيوالا (العربي): 7 أهداف

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا