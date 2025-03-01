دوري زين الكويتي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (17)

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 06:59 صباحاً - استمر كل من يوسف ناصر السلمان، مهاجم فريق الكويت، وفيتور دا سيلفا فييرا مهاجم فريق الفحيحيل في صدارة ترتيب هدافي دوري زين الكويتي بعد إنجاز مباريات الجولة السابعة عشرة منه..

1- فيتور دا سيلفا فييرا (الفحيحيل): 13 هدفاً

2- يوسف ناصر السلمان (الكويت): 13 هدفاً

3- حمزة خابا (العربي): 10 أهداف

4- محمد جاسم مرهون (الكويت): 10 أهداف

5- بيراهيم جاي (التضامن): 9 أهداف

6- الكيس ليما (السالمية): 8 أهداف

7- إسماعيل خافي (القادسية): 8 أهداف

8- طه ياسين الخنيسي (الكويت): 8 أهداف

9- محمد صالح صولة (القادسية): 7 أهداف

10- أنايو إيوالا (العربي): 7 أهداف