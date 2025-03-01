نشكركم على متابعتكم خبر دوري نجوم قطر… ترتيب الهدافين بعد الجولة (17) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 05:53 صباحاً - تابع بغداد بونجاح، مهاجم فريق الشمال صدارته لترتيب هدافي دوري نجوم قطر مع نهاية منافسات الجولة السابعة عشرة… 1- بغداد بونجاح (الشمال): 17 هدفاً

2- روجر غيديس (الريان): 15 هدفاً

3- رافا موجيكا (السد(: 14 هدفاً

4- جوليان دراكسلر (الأهلي): 11 هدفاً

5- أكرم عفيف (السد): 11 هدفاً

6- مايكل أولونغا (الدحيل): 10 أهداف

7- بيلي فان امرسفورت (الشحانية): 10 أهداف

8- ريكاردو غوميز (الوكرة): 10 أهداف