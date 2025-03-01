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دوري نجوم قطر… ترتيب الهدافين بعد الجولة (17)

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دوري نجوم قطر… ترتيب الهدافين بعد الجولة (17)

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 05:53 صباحاً - تابع بغداد بونجاح، مهاجم فريق الشمال صدارته لترتيب هدافي دوري نجوم قطر مع نهاية منافسات الجولة السابعة عشرة…

1- بغداد بونجاح (الشمال): 17 هدفاً
2- روجر غيديس (الريان): 15 هدفاً
3- رافا موجيكا (السد(: 14 هدفاً
4- جوليان دراكسلر (): 11 هدفاً
5- أكرم عفيف (السد): 11 هدفاً
6- مايكل أولونغا (الدحيل): 10 أهداف
7- بيلي فان امرسفورت (الشحانية): 10 أهداف
8- ريكاردو غوميز (الوكرة): 10 أهداف

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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