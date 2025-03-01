نشكركم على متابعتكم خبر أشهر الأكلات العربية في شهر رمضان.. تعرف عليها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 05:53 صباحاً - شهر رمضان في العالم العربي ليس فقط وقتاً للصوم والصلاة، بل هو أيضًا وقت للاحتفال بالأطباق التقليدية التي تُحضر خصيصًا لهذا الشهر الفضيل. تختلف الأطباق من بلد إلى آخر، لكن هناك بعض الأكلات التي تعتبر جزءاً من التراث الرمضاني في معظم الدول العربية. إليك أشهر الأكلات العربية التي يتم تحضيرها في رمضان:

1. السمبوسة

السمبوسة هي واحدة من أشهر الأكلات الرمضانية في العديد من الدول العربية، وتُحشى السمبوسة عادةً بحشوات متنوعة مثل اللحم، الدجاج، الخضار أو الجبن، وتُقلى وتُقدم كوجبة خفيفة قبل الإفطار، وتُعد من الأطباق الأساسية التي لا تخلو منها الموائد الرمضانية.

2. الكنافة

تعتبر الكنافة من الحلويات الشهيرة في رمضان، خاصة في بلاد الشام ومصر، وهي عجينة مصنوعة من خيوط العجين المقرمشة تُحشى بالجبن أو المكسرات، ثم تُحمص وتُغمر بالقطر (الشربات) الساخن، وتحظى الكنافة بشعبية كبيرة ويُقبل عليها الصغار والكبار.

3. الحريرة

تعتبر الحريرة من الأطباق التقليدية في المغرب والجزائر وتونس، وهي عبارة عن شوربة غنية بالحمص والطماطم واللحم (غالبًا لحم الضأن) والأعشاب، وتُعتبر من الأطباق الأساسية التي تُقدم للإفطار وتُعد مغذية جدًا.

4. الفتوش

الفتوش هو سلطة عربية شهيرة يتم تحضيرها في رمضان، وخاصة في بلاد الشام، وتحتوي على الخضروات الطازجة مثل الطماطم والخيار والفجل، وتُضاف إليها قطع من الخبز المحمص أو المقلي، ويتم تتبيلها بزيت الزيتون وعصير الليمون ودبس الرمان.

5. الشوربة (شوربة العدس أو شوربة الدجاج)

شوربة العدس هي من الأطباق التقليدية التي تُقدم في معظم الدول العربية، خاصة في مصر، وتحتوي على العدس والطماطم والتوابل وتُعد خفيفة ولذيذة، مما يجعلها طبقاً مثالياً للإفطار.

كما توجد شوربة الدجاج بأنواعها المختلفة والتي تُعتبر من الأطباق الأساسية في رمضان.

6. المجدرة

المجدرة هي وجبة شعبية في العديد من الدول العربية، وخصوصًا في الشام. تتكون من الأرز والعدس مع البصل المقلي. تعتبر هذه الوجبة خفيفة وغنية بالبروتينات، وتُعد من الأطباق المفضلة التي تُقدم على الإفطار.

7. الفتة

الفتة هي وجبة شعبية في مصر والشام، وتُعد من الخبز المقلي أو المحمص، ويُضاف إليها المرق واللحوم (غالبًا لحم الضأن أو الدجاج)، وتُزين بالمكسرات والثوم.

8. الزلابية (اللقيمات)

الزلابية أو اللقيمات هي حلوى رمضانية تقليدية في العديد من البلدان العربية مثل الجزائر، المغرب، ومصر، وتصنع من عجين يتم قليه في الزيت ثم يغمر بالقطر أو العسل. تُعد وجبة خفيفة بعد الإفطار.

9. المعكرونة بالبشاميل

على الرغم من أنها ليست طبقًا تقليديًا لجميع الدول العربية، إلا أن المعكرونة بالبشاميل أصبحت من الأطباق الرمضانية المفضلة في بعض البلدان، خاصة في مصر، ويتم تحضيرها باستخدام المعكرونة مع صوص البشاميل واللحم المفروم.

10. المحمرة

المحمرة هي أكلة مشهورة في سوريا ولبنان، وهي عبارة عن معجون من الفلفل الأحمر والطحينة مع الثوم والزيت، وتُقدم كطبق جانبي مع الخبز أو مع الوجبات الرئيسية.

11. البقلاوة

البقلاوة هي واحدة من أشهر الحلويات في رمضان، وتُعتبر طبقاً رئيسياً في بلدان مثل تركيا وسوريا ومصر، وتتكون من طبقات من العجين المحشو بالمكسرات مثل الفستق أو الجوز، ثم تُشرب بالقطر (الشربات).

12. الملوخية

الملوخية هي أكلة شعبية في مصر وبلاد الشام. يتم تحضيرها من أوراق نبات الملوخية المفرومة مع مرق الدجاج أو اللحم وتُقدم مع الأرز الأبيض. تحظى بشعبية كبيرة في رمضان وتُعد طبقًا رئيسيًا على مائدة الإفطار.

13. المندي

المندي هو طبق تقليدي في السعودية واليمن، ويتكون من الأرز واللحم (غالبًا الدجاج أو الضأن) الذي يُطهى مع التوابل في فرن تقليدي أو في وعاء خاص يُسمى “المندي”، ويُعتبر من الأطباق الفاخرة ويُعد في المناسبات الخاصة.

14. الحلوم بالنعناع

الحلوم هو نوع من الجبن الشائع في دول مثل لبنان وفلسطين. يُقدّم مع النعناع الطازج وزيت الزيتون، ويتم تحضير الحلوم بطرق مختلفة، منها الشواء أو القلي.

15. الرز باللبن (الأرز بالحليب)

من الحلويات التي تحضر بعد الإفطار في العديد من الدول العربية، ويعتبر الأرز بالحليب من الأطباق الشعبية والمحبوبة في معظم العائلات العربية، ويتم تحضيره باستخدام الأرز، والحليب، والسكر، والفانيلا، ويتم تزيينه بالقرفة أو المكسرات.

16. الطعمية (الفلافل)

الفلافل أو الطعمية هي أكلة نباتية شعبية في مصر وبلاد الشام، وهي مصنوعة من الفول أو الحمص المطحون مع التوابل والمقلية بالزيت، وتُعتبر من الأطباق الخفيفة التي تُقدم على الإفطار.

تعتبر هذه الأكلات جزء من تراث رمضان العربي، وتعكس تنوع المأكولات واختلاف تقاليد الطعام في الدول العربية. تَجمع هذه الأطباق بين الطابع التقليدي والروحانية التي تميز الشهر الكريم.