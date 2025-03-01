أضرار زيادة الكرياتين في الدم وطرق علاجه

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 05:53 صباحاً - “`html

ما هو الكرياتين وأعراض زيادته في الدم

الكرياتين هو مركب نيتروجيني موجود في الدم، يتكون نتيجة تكسير الكرياتين في العضلات. تُعتبر قياسات مستوى الكرياتين في الدم أحد المؤشرات الهامة لوظائف الكلى بشكل خاص. ولكن زيادة مستوى الكرياتين في الدم قد تشير إلى مشكلة صحية تتطلب الانتباه.

الأعراض المرتبطة بارتفاع مستوى الكرياتين

الإرهاق والشعور بالتعب بدون بذل مجهود كبير

اضطراب في النوم

انخفاض الشهية والغثيان

تورم في الأطراف السفلية نتيجة احتباس السوائل

صعوبة في التركيز وضعف الذاكرة

الأسباب المحتملة لزيادة الكرياتين في الدم

هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى زيادة مستوى الكرياتين في الدم، من بينها:

مشاكل في الكلى تمنع التخلص السليم من الكرياتين مثل الفشل الكلوي الحاد أو المزمن.

تناول بعض الأنواع من الأدوية التي تؤثر سلباً على وظائف الكلى.

الإصابة بالجفاف الذي يؤدي إلى انخفاض حجم الدم والتأثير على الكلى.

زيادة تناول البروتين مما يزيد من إنتاج الكرياتين.

طرق علاج ارتفاع الكرياتين في الدم

من المهم البدء بعلاج الأسباب الكامنة وراء ارتفاع مستوى الكرياتين في الدم لتجنب مضاعفات صحية أكثر خطورة. فيما يلي بعض الخطوات التي يمكن اتباعها لعلاج وتخفيف هذا الارتفاع:

تغيير نمط الحياة