نشكركم على متابعتكم خبر دوري نجوم قطر (17)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 05:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج
اختتمت أمس، الجمعة، منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري نجوم قطر بكرة القدم، وفيما يلي النتائج المسجلة في هذه المرحلة..
الأهلي × الشمال 1-1
الدحيل × الشحانية 2-1
قطر × أم صلال 2-2
الخور × الوكرة 1-3
الغرافة × السد 0-4
الريان × العربي 2-1
ترتيب فرق المقدمة
1- الدحيل: 38 نقطة
2- السد: 37 نقطة
3- الغرافة: 34 نقطة
4- الأهلي: 29 نقطة
5- الريان: 24 نقطة