دوري نجوم قطر (17)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 05:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الجمعة، منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري نجوم قطر بكرة القدم، وفيما يلي النتائج المسجلة في هذه المرحلة..

الأهلي × الشمال 1-1

الدحيل × الشحانية 2-1

قطر × أم صلال 2-2

الخور × الوكرة 1-3

الغرافة × السد 0-4

الريان × العربي 2-1

ترتيب فرق المقدمة

1- الدحيل: 38 نقطة

2- السد: 37 نقطة

3- الغرافة: 34 نقطة

4- الأهلي: 29 نقطة

5- الريان: 24 نقطة