الدوري المصري… ترتيب الهدافين بعد الجولة (16)

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 04:56 صباحاً - انتهت أمس، الجمعة، منافسات المرحلة السادسة عشرة من الدوري المصري بكرة القدم، وفيما يلي ترتيب الهدافين بعد هذه الجولة…

1- إمام عاشور (الأهلي): 9 أهداف

2- ناصر منسي (الزمالك): 7 أهداف

3- أسامة فيصل (البنك الأهلي): 7 أهداف

4- محمد علي بن حمودة (غزل المحلة): 6 أهداف

5- ياو أنور (البنك الأهلي): 6 أهداف

6- فيستون كالالا مايلي (بيراميدز): 6 أهداف

7- عمرو ناصر (فاركو): 6 أهداف