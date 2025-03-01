نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المصري (16)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 04:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
استكملت أمس، الجمعة، منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة…
غزل المحلة × إنبي 3-0
الاتحاد السكندري × بيراميدز 1-3
سيراميكا × بتروجيت 4-1
حرس الحدود × الأهلي 0-1
مودرن سبورت × الجونة 2-3
الإسماعيلي × فاركو 0-2
سموحة × المصري البورسعيدي 0-3
طلائع الجيش × البنك الأهلي 2-2
الزمالك × زد أف سي 1-1
ترتيب فرق المقدمة
1- بيراميدز: 39 نقطة
2- الأهلي: 36 نقطة
3- الزمالك: 29 نقطة
4- المصري البورسعيدي: 27 نقطة
5- البنك الأهلي: 26 نقطة