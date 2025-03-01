الدوري المصري (16)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 04:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الجمعة، منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة…

غزل المحلة × إنبي 3-0

الاتحاد السكندري × بيراميدز 1-3

سيراميكا × بتروجيت 4-1

حرس الحدود × الأهلي 0-1

مودرن سبورت × الجونة 2-3

الإسماعيلي × فاركو 0-2

سموحة × المصري البورسعيدي 0-3

طلائع الجيش × البنك الأهلي 2-2

الزمالك × زد أف سي 1-1

ترتيب فرق المقدمة

1- بيراميدز: 39 نقطة

2- الأهلي: 36 نقطة

3- الزمالك: 29 نقطة

4- المصري البورسعيدي: 27 نقطة

5- البنك الأهلي: 26 نقطة