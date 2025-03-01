أسباب ظهور الشامات على الوجه

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 04:56 صباحاً - “`html

ما هي الشامات وكيف تتكون؟

الشامات هي تجمعات صغيرة من الخلايا الصبغية التي تسمى الميلانوسيتيس. تتكون عادة نتيجة لنمو غير طبيعي في طبقات الجلد، وغالبًا ما تكون دائرية أو بيضاوية الشكل. قد تظهر الشامات بألوان مختلفة، بدءًا من البني الفاتح إلى الأسود، ويمكن أن تظهر في أي مكان على الجسم.

عوامل تؤدي إلى ظهور الشامات على الوجه

العوامل الوراثية

قد تكون الشامات على الوجه ناتجة عن عوامل وراثية، حيث تلعب الجينات دورًا كبيرًا في تحديد عدد الشامات وشكلها وانتشارها.

التعرض لأشعة الشمس

التعرض المفرط لأشعة الشمس يمكن أن يؤدي إلى زيادة عدد الشامات. فالأشعة فوق البنفسجية قد تتسبب في تحفيز الخلايا الميلانينية لتكوين الشامات أو تغير لون الشامات الموجودة.

التغيرات الهرمونية

خلال فترات معينة مثل البلوغ أو الحمل، قد يتغير مستوى الهرمونات في الجسم مما يزيد من احتمالية ظهور الشامات أو تغير حجمها ولونها.

هل يجب القلق بشأن الشامات على الوجه؟

غالباً ما تكون الشامات غير ضارة، ولكن قد تحتاج لمتابعة طبية في حالات معينة.

أي تغير في حجم أو لون الشامة أو ظهور حكة أو نزيف يجب أن يتم فحصه بواسطة طبيب جلدية.

من الأفضل مراجعة الطبيب عند ملاحظة نمو سريع أو شكل غير منتظم للشامة.

كيفية العناية بالبشرة للوقاية من ظهور الشامات

تجنب التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس، خاصة خلال أوقات الذروة.

استخدام واقي شمس مناسب بعامل حماية عالي.

فحص البشرة بانتظام لملاحظة أي تغييرات في الشامات الموجودة أو ظهور شامات جديدة.

استشارة طبيب جلدية بشكل دوري للحصول على نصائح مخصصة للحالة الفردية.

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